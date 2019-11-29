На заправки поступил не содержащий биодобавок арктический зимний дизель

”Хотя прогноз погоды и на следующие две недели еще не требует использования морозоустойчивого дизельного топлива, мы уже готовы к заморозкам и начинаем продажу арктического дизельного топлива на этих выходных”, — рассказал руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе.

”Мы рекомендует водителям до конца израсходовать имеющееся в баке осеннее топливо и затем использовать уже зимний дизель. Дизельное топливо очень чувствительно к минусовым температурам и уже сегодня, используя летний дизель, водитель не может получить полное удовольствие от езды”, — добавил Урмас Куузе.

По словам Куузе, продающееся на заправках Neste зимнее дизельное топливо не содержит биодизеля, что подтверждают и специальные наклейки на заправочных колонках.

С 1 декабря на станциях Neste продается зимнее дизельное топливо Neste Futura морозоустойчивостью до -32 градусов, а также Neste Pro Diesel, который выдерживает до -37 градусов. Морозоустойчивость произведенного из на 100% возобновляемого сырья дизельного топлива Neste MY, поступившего в октябре на таллиннскую заправку Neste на Кадака теэ, составляет до -37 градусов. Топливо Neste является наиболее экологичным благодаря возобновляемому компоненту нового поколения HVO.

Все топливо Neste произведено в Финляндии и поступает в Эстонию с перерабатывающих заводов Neste в Порвоо и Наантали.