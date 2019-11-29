На заправки поступил не содержащий биодобавок арктический зимний дизель

Несмотря на то, что температура сохраняется, преимущественно, плюсовой, с 1 декабря на всех заправочных станциях Neste будет продаваться арктическое дизельное топливо, не содержащее биодобавок. В Эстонии обязательство продавать зимнее топливо действует с воскресенья до 29 февраля следующего года.
”Хотя прогноз погоды и на следующие две недели еще не требует использования морозоустойчивого дизельного топлива, мы уже готовы к заморозкам и начинаем продажу арктического дизельного топлива на этих выходных”, — рассказал руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе.
”Мы рекомендует водителям до конца израсходовать имеющееся в баке осеннее топливо и затем использовать уже зимний дизель. Дизельное топливо очень чувствительно к минусовым температурам и уже сегодня, используя летний дизель, водитель не может получить полное удовольствие от езды”, — добавил Урмас Куузе.
По словам Куузе, продающееся на заправках Neste зимнее дизельное топливо не содержит биодизеля, что подтверждают и специальные наклейки на заправочных колонках.
С 1 декабря на станциях Neste продается зимнее дизельное топливо Neste Futura морозоустойчивостью до -32 градусов, а также Neste Pro Diesel, который выдерживает до -37 градусов. Морозоустойчивость произведенного из на 100% возобновляемого сырья дизельного топлива Neste MY, поступившего в октябре на таллиннскую заправку Neste на Кадака теэ, составляет до -37 градусов. Топливо Neste является наиболее экологичным благодаря возобновляемому компоненту нового поколения HVO.
Все топливо Neste произведено в Финляндии и поступает в Эстонию с перерабатывающих заводов Neste в Порвоо и Наантали.
Чтобы подготовить автомобиль к зиме, помимо выбора топлива стоит обратить внимание и на следующие факторы:
- Поменяйте шины, чтобы езда по скольким дорогам была безопасной. Использование зимних шин обязательно с 1 декабря, а глубина рисунка протектора шин должна составлять не менее 3 миллиметров.
- Поменяйте износившиеся дворники, чтобы видимости не мешали дождь и мокрый снег.
- Пришло время начать пользоваться зимним средством для омывателя стекол, поскольку летняя жидкость замерзает уже при небольших морозах.
- Проверьте топливные фильтры, так как именно засорившиеся фильтры являются одной из наиболее распространенных причин отказа двигателя при температуре ниже 0 градусов.
- Убедитесь в том, что тормоза ABS и электронный контроль стабилизации работают надежно. Проверьте уровень тормозной жидкости.
- Проверьте все движущиеся детали автомобиля.
- Проверьте двигатель, чтобы предотвратить проблемы с запуском автомобиля в холодную погоду.
- Держите топливный бак как можно более полным, чтобы предотвратить появление в баке конденсата.
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