На заправках в Эстонии снизились цены на топливо

"Сегодня на станциях Neste цены на бензин снизились на 7 центов и на дизельное топливо — на 8 центов. По сравнению с сегодняшней утренней ценой, сейчас на станциях Neste бензин Futura 95 стоит 1,299, Futura 98 — 1,349, дизельное топливо Futura — 1,279 и ProDiesel — 1,359. Дальнейшее движение цены очень сильно зависит от местной конкуренции и от того, продолжит ли снижаться цена на мировом рынке", — сказал руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте.

Скорое снижение цен пообещал вчера и представитель Olerex, по словам которого цены в отдельных регионах уже снизились. "Хотя цена на мировом рынке в промежутке повысилась, в ближайшие дни снижение цен должно дойти и до эстонских заправок", — сказал представитель фирмы в четверг вечером.

В Таллинне на Olerex на Ахтри в пятницу вечером литр бензина (95) стоит 1,299 евро, дизельное топливо — 1,279 евро.

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