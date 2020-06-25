25.06.2020, 13:10

На заправках Circle K установили доски объявлений для местных малых предпринимателей


EST
На заправках Circle K установили доски объявлений для местных малых предпринимателей
Фото: Circle K

С сегодняшнего дня сеть заправочных станций Circle K запустила проект для местных общин, цель которого – продвигать малый бизнес в регионах по всей Эстонии. С этой целью на 31 заправочной станции Circle K полного цикла установили доски объявлений, на которых представители местных общин могут публиковать для проезжающих свои сообщения, информацию о местах отдыха и объявления о продаже продуктов садоводства и овощеводства.

”Застой в экономике, вызванный ограничениями в связи с коронавирусом, сильно повлиял на всех предпринимателей, в том числе на сельских малых предпринимателей, которые большую часть своего ежегодного оборота делают в летний период. Запуском проекта Circle K для местных общин, мы хотим внести свой вклад в развитие жизни в регионах и призвать всех наших потребителей отдавать предпочтение эстонским производителям и поставщикам услуг”, — сказала генеральный директор Circle K Кай Реало.

На заправочных станциях Circle K полного цикла установлены доски объявлений, на которых местные предприниматели могут публиковать для проезжающих информацию о местных услугах, рассказывать о достопримечательностях и публиковать объявления о продаже. ”Например, мы будем рады увидеть на этих досках объявления местных домов отдыха, объявления о продаже фермерской продукции, а также информацию о достопримечательностях, которые могли бы увидеть находящиеся в дороге люди и которые в ином случае не оказались бы у них на пути. Мы хотим повысить уровень информированности у летних путешественников о разных местах Эстонии и побудить их потреблять местную продукцию, способствуя таким образом развитию предпринимательства в сельской местности”, — рассказала Реало.

Она добавила, что если проезжающий ознакомится на заправочной станции Circle K с информацией о туристическом хуторе, производителе продукции садоводства и овощеводства, пункте продажи копчёной рыбы или открытом хуторе, то ему будет удобнее планировать маршрут своей поездки, и таким образом на дорогах водители будут реже совершать неожиданные манёвры, как это происходит, когда они замечают рекламу, просто проезжая мимо неё.

Доски объявлений установлены на 31 заправочной станции Circle K полного цикла, которые расположены вне пределов Таллинна и Тарту, чтобы помочь деятельности малых регионов страны. Доску объявлений можно найти на стене заправочной станции.

По словам Реало, на досках объявлений приветствуются все сообщения и объявления, которые содержат важную для потребителей информацию о достопримечательностях общины, предлагаемых продукции и услугах. ”Circle K оставляет за собой право удалять с доски объявлений неуместные сообщения”, — пояснила Реало.

Доски объявлений установлены на следующих заправочных станциях:

1. Харьюский уезд, Пеэтри
2. Харьюский уезд, Кейла
3. Харьюский уезд, Юри
4. Харьюский уезд, Виймси
5. Ида-Вируский уезд, Кохтла-Ярве
6. Йыхви, Тартуское шоссе
7. Йыхви, Таллиннское шоссе
8. Йыхви, Нарвское шоссе
9. Нарва, Кесклинн
10. Нарва, Линнапийри
11. Пярнумаа, Хяэдемеэсте
12. Пярну, Таллиннское шоссе
13. Пярну, Рижское шоссе
14. Пярну, Папинийду
15. Пярну, Юлейыэ
16. Ляэне-Вируский уезд, Хальяла
17. Раквере, Вяльявахи
18. Раквере, Няпи
19. Вильянди, Эндла
20. Вильянди, Леола
21. Раплаский уезд, Урге
22. Раплаский уезд, Мярьямаа
23. Выру, ул. Пикк
24. Выру, Кесклинна
25. Йыгеваский уезд, Муствеэ
26. Йыгеваский уезд, Адавере
27. Ярваский уезд, Аравете
28. Ярваский уезд, Мяо
29. Валгаский уезд, Валга
30. Пылваский уезд, Пылва
31. Хаапсалу, Ууэмыйза

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