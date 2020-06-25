На заправках Circle K установили доски объявлений для местных малых предпринимателей

”Застой в экономике, вызванный ограничениями в связи с коронавирусом, сильно повлиял на всех предпринимателей, в том числе на сельских малых предпринимателей, которые большую часть своего ежегодного оборота делают в летний период. Запуском проекта Circle K для местных общин, мы хотим внести свой вклад в развитие жизни в регионах и призвать всех наших потребителей отдавать предпочтение эстонским производителям и поставщикам услуг”, — сказала генеральный директор Circle K Кай Реало.

На заправочных станциях Circle K полного цикла установлены доски объявлений, на которых местные предприниматели могут публиковать для проезжающих информацию о местных услугах, рассказывать о достопримечательностях и публиковать объявления о продаже. ”Например, мы будем рады увидеть на этих досках объявления местных домов отдыха, объявления о продаже фермерской продукции, а также информацию о достопримечательностях, которые могли бы увидеть находящиеся в дороге люди и которые в ином случае не оказались бы у них на пути. Мы хотим повысить уровень информированности у летних путешественников о разных местах Эстонии и побудить их потреблять местную продукцию, способствуя таким образом развитию предпринимательства в сельской местности”, — рассказала Реало.

Она добавила, что если проезжающий ознакомится на заправочной станции Circle K с информацией о туристическом хуторе, производителе продукции садоводства и овощеводства, пункте продажи копчёной рыбы или открытом хуторе, то ему будет удобнее планировать маршрут своей поездки, и таким образом на дорогах водители будут реже совершать неожиданные манёвры, как это происходит, когда они замечают рекламу, просто проезжая мимо неё.

Доски объявлений установлены на 31 заправочной станции Circle K полного цикла, которые расположены вне пределов Таллинна и Тарту, чтобы помочь деятельности малых регионов страны. Доску объявлений можно найти на стене заправочной станции.

По словам Реало, на досках объявлений приветствуются все сообщения и объявления, которые содержат важную для потребителей информацию о достопримечательностях общины, предлагаемых продукции и услугах. ”Circle K оставляет за собой право удалять с доски объявлений неуместные сообщения”, — пояснила Реало.