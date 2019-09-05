05.09.2019, 09:46

На заметку: можно ли в США собирать грибы?

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rus.delfi.ee
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seened
seenedFoto: Viio Aitsam

Вчера портал Delfi опубликовал материал о неприятности, в которую попала живущая в США эстонка, пошедшая в лес по грибы. Сбор грибов в США не является незаконным, но, по сравнению с Эстонией, там действуют гораздо больше ограничений.

Если в Эстонии грибы разрешено собирать и на частной земле, то в США в большинстве штатов без разрешения собственника это запрещено. Поэтому неожиданное появление полицейских в опубликованной вчера истории произошло, по всей видимости, по сигналу собственника земли.

"Касающееся собирательства законодательство сильно варьируется. Как в штатах, так и на уровне местных самоуправлений правила разные. Многие штаты, например, Арканзас и Калифорния, запрещают всяческое собирание даров природы на принадлежащей штату земле, другие (Аляска, Гавайи) — этого не делают. Нью-Йорк запрещает собирательство в городских парках", — пишет пишет американский исследователь Байлен Линнекин в опубликованной в The New Food Economy статье.

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Единственный федеральный закон, регулирующий собирательство, касается национальных парков. Там эта деятельность запрещена, но содержится исключение, которое гласит, что директор парка может разрешить сбор грибов или ягод в объеме, который посчитает возможным. Обычно эти правила вывешены на входе в парк на видном месте. В США 59 национальных парков, собирательство полностью запрещено в 13 из них.

Поэтому, находясь в США, прежде чем отправится по грибы или ягоды, нужно узнать, можно ли это делать в выбранном вами месте.

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