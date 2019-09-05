На заметку: можно ли в США собирать грибы?

Если в Эстонии грибы разрешено собирать и на частной земле, то в США в большинстве штатов без разрешения собственника это запрещено. Поэтому неожиданное появление полицейских в опубликованной вчера истории произошло, по всей видимости, по сигналу собственника земли.

"Касающееся собирательства законодательство сильно варьируется. Как в штатах, так и на уровне местных самоуправлений правила разные. Многие штаты, например, Арканзас и Калифорния, запрещают всяческое собирание даров природы на принадлежащей штату земле, другие (Аляска, Гавайи) — этого не делают. Нью-Йорк запрещает собирательство в городских парках", — пишет пишет американский исследователь Байлен Линнекин в опубликованной в The New Food Economy статье.

Единственный федеральный закон, регулирующий собирательство, касается национальных парков. Там эта деятельность запрещена, но содержится исключение, которое гласит, что директор парка может разрешить сбор грибов или ягод в объеме, который посчитает возможным. Обычно эти правила вывешены на входе в парк на видном месте. В США 59 национальных парков, собирательство полностью запрещено в 13 из них.