На заметку: какие автомобили выделяются самым скромным потреблением топлива?

Портал kasulik.ee со ссылкой на Consumer Reports сообщает, какие модели автомобилей отличаются низким потреблением топлива, а их владельцы могут рассчитывать на некоторую экономию в тратах на бензин.
Величина расходов на моторное топливо является одним из важнейших факторов при выборе и покупке автомобиля, независимо даже от того, какова цена топлива.
Многие находящиеся в продаже современные автомобили выделяются эффективным потреблением топлива. Большая часть из самых бережливых авто — гибридные машины, чей расход топлива низкий, хотя из-за применяемых технологий цена транспортного средства немного выше, чем у обычной машины.
ТОП-5 автомобилей с наиболее низким потреблением топлива
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