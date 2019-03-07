На Ярмарке труда в Пылвамаа будет предлагаться 150 рабочих мест

Наряду с работодателями Пылвамаа на ярмарке будут также представлены работодатели из других уездов: Вырумаа, Тартумаа и Валгамаа. У консультантов по карьере из кассы по безработице можно будет спросить совет по поиску работы, выбору карьерного и образовательного пути. На ярмарке можно будет узнать о различных услугах и возможностях, которые предлагают партнеры кассы по безработице, также на месте будут профессиональные учебные заведения и гимназия.

Руководитель отделения Кассы по безработице в Пылвамаа Катри Мандел сказала, что отличием этой ярмарки от предыдущих станет молодежная площадка и ИТ-семинар для людей в возрасте. ”На молодежной площадке расскажут о современных способах найма на работу, возможностях трудоустройства за границей и о том, как построить карьеру еще во время учебы. День проведут школьники из Пылваской Гимназии”, — сказала Мандел.

Не забыли и о людях в возрасте — на ярмарке Садовая школа Ряпина расскажет о применении цифровых навыков, также пройдет семинар для людей в возрасте 50+, с целью мотивировать их изучать цифровые технологии. При себе участники семинара должны иметь ИД-карту, а также PIN-коды 1 и 2.