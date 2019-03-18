18.03.2019, 10:18

На ярмарке труда и карьеры Ярвамаа будет представлено более 250 вакансий


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

В Пайдеском Доме музыки и театра 22 марта пройдет ярмарка труда и карьеры Ярвамаа. На пятой по счету уездной ярмарке будут представлены более 30 работодателей и более 250 вакансий.

Помимо местных работодателей, на ярмарке будут также представлены предприятия других регионов, которые предлагают своим работникам транспорт как на работу, так и домой. На ярмарке будут представлены многие образовательные учреждения и партнеры кассы по безработице, у которых в течение дня можно будет узнать информацию о возможностях обучения и прохождения практики. У EURES-консультанта можно будет спросить совет о трудоустройстве в других странах Европы.

Руководитель отделения кассы по безработице в Ярвамаа Эха Тасанг сказала, что ярмарка является хорошей возможностью встретиться с работодателями с глазу на глаз, обсудить с ними условия и требования к работе, а также задать свои вопросы. На ярмарку приглашаются также люди, у которых на данный момент есть работа, также молодые люди. ”Будет возможность получить скорую помощь по карьере — на ярмарке можно будет получить консультацию по карьере, а если для обсуждения понадобится больше времени, чем на ярмарке, то можно будет договориться о консультации в представительстве кассы по безработице”, добавила Тасанг.

Во время ярмарки труда и карьеры пройдет несколько семинаров. Можно будет узнать, какие возможность обучения касса по безработице предлагает работающим людям, что предлагается людям с пониженной трудоспособностью, как подготовиться к собеседованию на работу и составить необходимые конкурсные документы. На вопросы о трудовых договорах будет отвечать юрист-консультант трудовой инспекции.

На IT-семинаре можно будет ознакомиться с основами использования гаджетов — как сделать свои ежедневные действия проще и удобнее. Компьютерные навыки на рынке труда становятся все важнее, и поэтому необходимо обновить свои знания и свою операционную систему. Также у работников кассы по безработице можно будет получить информацию, какие бесплатные компьютерные курсы касса по безработице предлагает работающим людям, с чего начать поиск курсов и что можно изучать.

На молодежной площадке можно будет узнать, какая работа будет востребована в будущем, и ознакомиться с профессиями, на которые на рынке труда будет большой спрос. Также будут рассказывать о добровольной работе и о том, как планировать свою карьеру.

Двери ярмарки открыты с 11 до 14 часов, вход на ярмарку свободный. Программа и вакансии ярмарки труда и карьеры Ярвамаа на сайте ярмарок труда ЗДЕСЬ.

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