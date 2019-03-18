На ярмарке труда и карьеры Ярвамаа будет представлено более 250 вакансий

Помимо местных работодателей, на ярмарке будут также представлены предприятия других регионов, которые предлагают своим работникам транспорт как на работу, так и домой. На ярмарке будут представлены многие образовательные учреждения и партнеры кассы по безработице, у которых в течение дня можно будет узнать информацию о возможностях обучения и прохождения практики. У EURES-консультанта можно будет спросить совет о трудоустройстве в других странах Европы.

Руководитель отделения кассы по безработице в Ярвамаа Эха Тасанг сказала, что ярмарка является хорошей возможностью встретиться с работодателями с глазу на глаз, обсудить с ними условия и требования к работе, а также задать свои вопросы. На ярмарку приглашаются также люди, у которых на данный момент есть работа, также молодые люди. ”Будет возможность получить скорую помощь по карьере — на ярмарке можно будет получить консультацию по карьере, а если для обсуждения понадобится больше времени, чем на ярмарке, то можно будет договориться о консультации в представительстве кассы по безработице”, добавила Тасанг.

Во время ярмарки труда и карьеры пройдет несколько семинаров. Можно будет узнать, какие возможность обучения касса по безработице предлагает работающим людям, что предлагается людям с пониженной трудоспособностью, как подготовиться к собеседованию на работу и составить необходимые конкурсные документы. На вопросы о трудовых договорах будет отвечать юрист-консультант трудовой инспекции.