На ярмарке труда и карьеры в Йыгевамаа можно будет встретиться с 25 работодателями и получить помощь по карьере

Руководитель отделения Эстонской кассы по безработице в Йыгевамаа Лийна Высасте сказала, что рабочих мест, которые ждут работников, более полусотни. «Требуются сезонные рабочие, производственные рабочие как в деревообрабатывающую, фанерную, пищевую, так и в мебельную промышленность, работники по обслуживанию клиентов, повара, преподаватели, консультанты и др.», - перечислила Высасте.

В программе ярмарки несколько интересных докладов. Представитель Налогово-таможенного департамента расскажет о налогообложении и предпринимательском счете, Трудовая инспекция расскажет о начале трудовых отношений и переговорах о договоре, инфоспециалист по карьере Кассы по безработице расскажет о ситуации на рынке труда Йыгевамаа и свободных вакансиях.

Много интересного будет на карьерной площадке Кассы по безработице. «На ярмарке можно будет получить помощь по карьере. В течение 15 минут консультанты по карьере дадут первоначальные советы и расскажут, как можно сделать свою работу интереснее и чему можно учиться», - сказала Высасте.

На площадке карьеры можно будет поиграть в игру, узнать о специальностях, обучение по которым поддерживает Касса по безработице, также на семинаре можно будет проанализировать с консультантом по карьере, подходит ли вам предпринимательская деятельность.