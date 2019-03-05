05.03.2019, 07:06

На ярмарке труда и карьеры в Йыгевамаа можно будет встретиться с 25 работодателями и получить помощь по карьере

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Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töötukassa töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

В Йыгеваском центре культуры 7 марта 2019 года пройдет ярмарка труда и карьеры Йыгевамаа. На ярмарке, которая пройдет в уезде в пятый раз, 25 работодателей представят свои вакансии, также на месте будет около десяти образовательных учреждений и несколько партнеров Кассы по безработице, например, будут представлены все три волости Йыгевамаа, сообщает Касса по безработице.

Руководитель отделения Эстонской кассы по безработице в Йыгевамаа Лийна Высасте сказала, что рабочих мест, которые ждут работников, более полусотни. «Требуются сезонные рабочие, производственные рабочие как в деревообрабатывающую, фанерную, пищевую, так и в мебельную промышленность, работники по обслуживанию клиентов, повара, преподаватели, консультанты и др.», - перечислила Высасте.

В программе ярмарки несколько интересных докладов. Представитель Налогово-таможенного департамента расскажет о налогообложении и предпринимательском счете, Трудовая инспекция расскажет о начале трудовых отношений и переговорах о договоре, инфоспециалист по карьере Кассы по безработице расскажет о ситуации на рынке труда Йыгевамаа и свободных вакансиях.

Много интересного будет на карьерной площадке Кассы по безработице. «На ярмарке можно будет получить помощь по карьере. В течение 15 минут консультанты по карьере дадут первоначальные советы и расскажут, как можно сделать свою работу интереснее и чему можно учиться», - сказала Высасте.

На площадке карьеры можно будет поиграть в игру, узнать о специальностях, обучение по которым поддерживает Касса по безработице, также на семинаре можно будет проанализировать с консультантом по карьере, подходит ли вам предпринимательская деятельность.

Посетители в течение всей ярмарки смогут также получить информацию о возможностях для людей с особыми потребностями. О работе за границей расскажет EURES-консультант Кассы по безработице, который поможет сориентироваться в вакансиях за границей, а также даст практические советы, что нужно учитывать при переезде в другую страну.

Двери ярмарки открыты с 11 до 14 часов, вход на ярмарку свободный.

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