На ярмарке труда и карьеры на Сааремаа будет представлено более 30 работодателей

По словам руководителя отделения Кассы по безработице на Сааремаа Аве Реймаа-Лепик, ярмарка труда является хорошей возможностью найти новую работу, встретиться с консультантами по карьере и составить учебный план.

”Впервые на Сааремааской ярмарке труда будет представлена Таллиннская Высшая школа здравоохранения, которая осенью, при сотрудничестве Курессаареской больницы, откроет группу по обучению медсестер. Со строительством мелких судов посетителей ярмарки ознакомят Сааремааская компания Baltic Workboats AS, Куресаареское училище и центр Эстонской морской академии TalTech”, -сказала Реймаа-Лепик.

На ярмарке также пройдет несколько семинаров, на которых расскажут о предпринимательском счете, возможностях волонтерской работы за границей, а также своим опытом предпринимательства поделятся начинающие предприниматели Грете Рийм и Михкель Тамм. По предварительной регистрации учащиеся гимназии могут принять участие в семинаре ”Что?! Я молодежный работник?”.

На ярмарку приглашаются также все работающие люди, которым касса по безработице может предложить возможности обучения. У консультантов по карьере кассы по безработице можно будет узнать, какие бесплатные компьютерные курсы предлагаются работающим людям, с чего начинать поиск обучения и чему на них можно научиться.

Двери ярмарки открыты с 10 до 13 часов, вход на ярмарку свободный.