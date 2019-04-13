На ярмарке труда и карьеры Ляэне-Вирумаа 150 человек смогут найти работу, старшеклассники получат консультации по карьере

Руководитель отделения кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа Кристи Молдау сказала, что на ярмарку приглашаются все, кто хочет найти работу и заинтересован в том, что происходит на рынке труда в Ляэне-Вирумаа и на рынке труда Эстонии в целом.

”Касса по безработице предлагает различные возможности как соискателям работы, так и работающим людям, а также работодателям. На ярмарке можно будет узнать информацию о различных курсах, которые предназначены для работающих людей. Приглашаются также молодые люди, с этого года касса по безработице проводит консультации по карьере и для старшеклассников”, сказала Молдау и добавила, что ярмарка проводится с целью свести работодателей и соискателей работы, и является хорошим местом, где можно напрямую узнать у своего будущего работодателя, какие у него ожидания и какие возможности он предлагает.

Также на ярмарке будут представители нескольких учебных заведений и партнеров кассы по безработице, можно будет послушать интересные выступления о том, как улучшить свои возможности на рынке труда и какие возможности есть на рынке труда для людей с пониженной трудоспособностью.

Будет также открытая площадка карьеры, где можно будет задать вопросы о карьере, узнать о возможностях трудоустройства за границей и о начале предпринимательства. При желании можно будет получить помощь в составлении конкурсных документов.

Модератор дня Тарво Сымер. Двери ярмарки будут открыты с 12 до 15 часов, вход на ярмарку свободный для всех.