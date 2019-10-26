26.10.2019, 10:17

На выходных на рынок? Смотрите цены в Таллинне, Тарту, Валга, Вильянди, Пярну и Нарве


Maaleht
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На выходных на рынок? Смотрите цены в Таллинне, Тарту, Валга, Вильянди, Пярну и Нарве
Foto: Ilmar Saabas

Собираетесь за продуктами? Ознакомьтесь с ценами на рынках в Таллинне, Тарту, Валга, Вильянди, Пярну и Нарве.

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