На всемирной выставке EXPO в Дубае Таллинн познакомит с "умными" решениями, применяемыми в городе

Экспозиция павильона Эстонии сконцентрируется в этом году на дигитальных решениях, смарт-изобретениях и охране окружающей среды. Это ключевые темы, реализованные посредством успешных проектов сотрудничества с предпринимателями, которые познакомят с Таллинном как столицей инноваций.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, участие во всемирной выставке является ценной возможностью как для города, так и для предпринимателей привлечь во время выхода из кризиса повышенное международное внимание.

”В прошлом году Таллинн был удостоен титула самого интеллектуального сообщества в мире, известного своими ”единорогами” (фирмами, стоимость которых превышает миллиард долларов), инновационными предприятиями и использованием в публичном секторе высокотехнологичных приложений, — сказал Рийсалу. — Сотрудничая со сторонами инновационной экосистемы и поддерживая наши предприятия в достижении глобального успеха, мы выигрываем всем регионом”.

Частью презентации Таллинна станет знакомство с различными проектами города будущего, которые реализованы или проводятся в сотрудничестве с научными учреждениями и частным сектором, например, в сферах мобильности, развития городской среды, образования и дигитализации, в том числе испытания беспилотных автобусов, дорожное покрытие, производящее солнечную энергию, ”умные” пешеходные переходы, сенсоры в городском пространстве, система электронного управления и так далее. Будут представлены как базирующиеся на 3D-модели города, панели управления и открытых данных дигитальные решения, так и инициативы, поддерживающие ”зеленый поворот”.

”Мы приветствуем присутствие столицы в нашей экспозиции, — сказал руководитель эстонского представительства EXPO Dubai Андрес Каск. — Присоединение Таллинна как одного из важнейших в стране экономических двигателей станет прекрасным завершением длившегося почти два года привлечения на всемирную выставку партнеров, дополнив нашу экспозицию в секторе, знакомящем с возможностями применения дигитальных решений в городской среде и управлении”.