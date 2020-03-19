На время чрезвычайного положения банки повысят лимит бесконтактных платежей до 50 евро

Лимит будет введен до окончания установленного правительством чрезвычайного положения. Люди, которые могут привязать свою банковскую карту к мобильному телефону через приложение Apple Pay или Google Pay, смогут оплачивать мобильным телефоном и превышающие 50 евро суммы.

”Хотя по сравнению с расчетами наличными деньгами, при использовании электронных платежных средств риски распространения вируса ниже, слабое звено в системе карточных платежей — ПИН-клавиатуры, которые являются в магазинах одной из самых часто используемых поверхностей. Поэтому мы имеем дело также c потенциальным источником передачи вируса от одного человека другому”, сказала руководитель Союза банков Катрин Талихярм.

В конце прошлого года в Эстонии покупки, совершаемые бесконтактными платежами, составили 32% от карточных платежей, и возможность осуществлять бесконтактные платежи была у 87% используемых в Эстонии платежных терминалов. 77% выданными в Эстонии банковскими карточками можно платить также бесконтактно. Если при действующем сегодня лимите в 25 евро бесконтактные платежи составляют 85% от общего числа оплат карточкой, то установление лимита в 50 евро позволит бесконтактно проводить почти 95% карточных платежей. Учитывая то, что в условиях введения чрезвычайного положения, лучше ходить в магазин как можно реже, то можно предположить, что также повысилась стоимость средней потребительской корзины.