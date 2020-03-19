19.03.2020, 15:27

На время чрезвычайного положения банки повысят лимит бесконтактных платежей до 50 евро


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Sularaha-ja kaardimakse
Sularaha-ja kaardimakseFoto: Tiit Blaat

В связи со вспышкой коронавируса важно минимизировать количество непосредственных контактов с другими людьми и поверхностями общего пользования. Поэтому банки сейчас готовятся к повышению лимита бесконтактных платежей до 50 евро начиная с понедельника, 23 марта.

Лимит будет введен до окончания установленного правительством чрезвычайного положения. Люди, которые могут привязать свою банковскую карту к мобильному телефону через приложение Apple Pay или Google Pay, смогут оплачивать мобильным телефоном и превышающие 50 евро суммы.

”Хотя по сравнению с расчетами наличными деньгами, при использовании электронных платежных средств риски распространения вируса ниже, слабое звено в системе карточных платежей — ПИН-клавиатуры, которые являются в магазинах одной из самых часто используемых поверхностей. Поэтому мы имеем дело также c потенциальным источником передачи вируса от одного человека другому”, сказала руководитель Союза банков Катрин Талихярм.

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В конце прошлого года в Эстонии покупки, совершаемые бесконтактными платежами, составили 32% от карточных платежей, и возможность осуществлять бесконтактные платежи была у 87% используемых в Эстонии платежных терминалов. 77% выданными в Эстонии банковскими карточками можно платить также бесконтактно. Если при действующем сегодня лимите в 25 евро бесконтактные платежи составляют 85% от общего числа оплат карточкой, то установление лимита в 50 евро позволит бесконтактно проводить почти 95% карточных платежей. Учитывая то, что в условиях введения чрезвычайного положения, лучше ходить в магазин как можно реже, то можно предположить, что также повысилась стоимость средней потребительской корзины.

Люди по-прежнему могут устанавливать лимит на бесконтактные платежи своей банковской карточки. По-прежнему время от времени при определенном количестве сделок или при превышении суммы общих платежей, нужно будет вводить ПИН-код. Здесь у банков могут быть различия, так как условия установления платежных лимитов для карточек и условия использования мобильных приложений в банках могут отличаться.

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