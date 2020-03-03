На улице Рейди готовятся к летней торговле

”Мы хотели бы начать летнюю торговлю на променаде улицы Рейди не позднее Дня Таллинна 15 мая. На конкурс с предварительными переговорами были выставлены три места для торговли мороженым и прохладительными напитками, размер каждого из которых четыре квадратных метра. Столько же мест мы предлагаем и продавцам уличной еды, размер каждого из мест составляет 15 м2. Мы надеемся, что интерес продавцов к новому популярному городскому пространству будет большой”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Начальная цена аренды составляет в обоих случаях 70 евро в месяц за один квадратный метр. Места для продажи мороженого и прохладительных напитков выставляются на конкурс вместе. Продавцы могут подавать свои предложения до 11 часов 18 марта в отдел предпринимательства Управы района Кесклинн (Нунне 18, кабинет 312). Места для уличной еды выставляются на конкурс по-отдельности. Предложения нужно направлять по указанному выше адресу до 11 часов 19 марта. Дополнительную информацию можно получить в рубрике ”Официальные сообщения”, а также по телефону 6457 226.

”Уличная торговля занимает важное место в современном городском пространстве и сделает территорию улицы Рейди еще более интересной. Потенциальные продавцы должны учитывать, что их инвентарь должен сочетаться с общим обликом города и этим конкретным местом. Поэтому мы ждем от потенциальных продавцов фотографий с оформлением места для торговли. Также нужно учитывать, что продажа алкогольных напитков на сдаваемых в аренду местах запрещена”, — добавил Свет.