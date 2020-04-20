На участке железной дороги Лелле - Тюри начинается капитальный ремонт. Поезда заменят автобусами

”Подготовительный период работ начался уже осенью прошлого года, когда мы привели в порядок станционные пути в Тюри, а в этом году полностью отремонтируем весь участок. Работы стартуют 27 апреля с демонтажа старой железной дороги в направлении из Лелле в Тюри, причем одновременно начнется установка новых рельсов и шпал”, — рассказал руководитель Edelaraudtee Райн Каарьяс.

В период ремонта железной дороги с конца апреля до начала июня пассажирские поезда на участке Лелле-Тюри будут ежедневно заменяться автобусами. ”Согласно плану, движение поездов на участке Лелле-Тюри вновь откроется в первой половине июня. Различные же работы на этом участке будут продолжаться в течение всего года”, — добавил Каарьяс.

В ходе капитального ремонта будет заменена вся железнодорожная насыпь: вместо деревянных шпал будут установлены бетонные, плитняковый щебень будет заменен гранитным, а все старые рельсы заменены новыми.

В дополнение к этим работам на данном участке также будут реконструированы железнодорожные переезды, приведены в порядок канавы, трубы и мосты.

В результате скорость движения пассажирских поездов на участке Лелле-Тюри может быть увеличена с нынешних 80 км/ч до 120 км/ч.

Общая стоимость капитального ремонта участка железной дороги составляет 12,5 миллиона евро и финансируется за счет кредитных средств Edelaraudtee. Генеральным подрядчиком проекта является OÜ GoTrack.

Более подробные сведения об организационной стороне движения пассажирских поездов доступна на сайте Elron: www.elron.ee.

Железнодорожное инфраструктурное предприятие Edelaraudtee управляет в Эстонии в общей сложности 222 километрами железных дорог, 11 железнодорожными станциями и 20 платформами.