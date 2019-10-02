На ”Сумасшедшие дни” Stockmann отказался от пластиковых пакетов

Вместо привычных пакетов ”Сумасшедших дней” покупатели смогут положить товар в повторно используемые сумки или биоразлагаемые пакеты. В торговых залах используется оставшийся от прошлых кампаний пластиковый материал.

”Последние оставшиеся желтые пластиковые пакеты мы отправили на переработку и больше производить их не будем. Покупатели демонстрируют нам, что в последние годы уровень экологической сознательности заметно вырос. На распродажу ”Сумасшедшие дни” люди также все чаще приходят со своими повторно используемыми сумками для покупок, выбирают биоразлагаемые альтернативы или пользуются ранее купленными пластиковыми пакетами”, — пояснила директор универмага Stockmann Марге Тюрнер.

Stockmann стал первым в Эстонии торговым предприятием, сделавшим все пакеты для покупок платными и заменившим классические пластиковые пакеты биоразлагаемыми вариантами, на 80% состоящими из повторно используемого материала. На сегодня потребление бумажных и пластиковых пакетов в Stockmann сократилось более, чем вполовину, и ими пользуются все меньше и меньше.

Весной 2019 года Stockmann прекратил продажу одноразовых пластиковых товаров. В международный День Земли магазин избавился от последних одноразовых тарелок, мисок, столовых приборов, соломинок для напитков, ватных палочек, стаканчиков и пластиковых пакетов, которые были заменены экологичными и повторно используемыми альтернативами.