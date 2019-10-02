02.10.2019, 13:45

На ”Сумасшедшие дни” Stockmann отказался от пластиковых пакетов


rus.delfi.ee
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Hullud päevad Stockmannis
Hullud päevad StockmannisFoto: Priit Simson

Сегодня, 2 октября, начались ”Сумасшедшие дни” Stockmann — в течение пяти дней покупателей ждет широчайший выбор качественных товаров по отличным ценам, а вот традиционные желтые пакеты магазин больше не предлагает.

Вместо привычных пакетов ”Сумасшедших дней” покупатели смогут положить товар в повторно используемые сумки или биоразлагаемые пакеты. В торговых залах используется оставшийся от прошлых кампаний пластиковый материал.

”Последние оставшиеся желтые пластиковые пакеты мы отправили на переработку и больше производить их не будем. Покупатели демонстрируют нам, что в последние годы уровень экологической сознательности заметно вырос. На распродажу ”Сумасшедшие дни” люди также все чаще приходят со своими повторно используемыми сумками для покупок, выбирают биоразлагаемые альтернативы или пользуются ранее купленными пластиковыми пакетами”, — пояснила директор универмага Stockmann Марге Тюрнер.

Stockmann стал первым в Эстонии торговым предприятием, сделавшим все пакеты для покупок платными и заменившим классические пластиковые пакеты биоразлагаемыми вариантами, на 80% состоящими из повторно используемого материала. На сегодня потребление бумажных и пластиковых пакетов в Stockmann сократилось более, чем вполовину, и ими пользуются все меньше и меньше.

Весной 2019 года Stockmann прекратил продажу одноразовых пластиковых товаров. В международный День Земли магазин избавился от последних одноразовых тарелок, мисок, столовых приборов, соломинок для напитков, ватных палочек, стаканчиков и пластиковых пакетов, которые были заменены экологичными и повторно используемыми альтернативами.

Компания Stockmann AS является частью специализирующего на розничной торговле финского концерна Stockmann Group. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания. В прошлом году Stockmann обеспечивал в Эстонии работой 422 человека.

”Сумасшедшие дни” Stockmann — это проходящая дважды в год легендарная кампания. Впервые она состоялась в 1997 и стала одной из первых подобных кампаний в Эстонии. Осенью этого года ”Сумасшедшие дни” пройдут со 2 по 6 октября, а также впервые в онлайн-магазине по адресу www.crazydays.com.

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