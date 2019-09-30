На строительство арендных домов государство потратит в 2020 году 3,6 млн

Цель программы создания арендных домов, принятой в 2017 году, заключалась в том, чтобы подчеркнуть необходимость строительства квартир в небольших районах в сотрудничестве между государством и местными органами власти, с тем чтобы предприятия могли сдавать их в аренду для привлечения новых сотрудников.

В проекте государственного бюджета на строительство арендных домов в следующем году запланировано 3,647 млн ​​евро, в 2021 году — 9,389 млн евро, в 2022 и 2023 годах — по 1,26 млн евро в год.

Господдержка будет составлять до 50% общей стоимости, но не более 2,5 млн евро для одного местного самоуправления.