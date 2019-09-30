30.09.2019, 17:26

На строительство арендных домов государство потратит в 2020 году 3,6 млн

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rus.delfi.ee
EST 1
На строительство арендных домов государство потратит в 2020 году 3,6 млн
Andres Putting

Государство в следующем году поддержит строительство арендных домов — инвестиции в жилищный фонд местных самоуправлений составят 3,65 млн евро, а еще через год на эти цели будет выделено 9,4 млн евро, пишет rus.err.ee.

Цель программы создания арендных домов, принятой в 2017 году, заключалась в том, чтобы подчеркнуть необходимость строительства квартир в небольших районах в сотрудничестве между государством и местными органами власти, с тем чтобы предприятия могли сдавать их в аренду для привлечения новых сотрудников.

В проекте государственного бюджета на строительство арендных домов в следующем году запланировано 3,647 млн ​​евро, в 2021 году — 9,389 млн евро, в 2022 и 2023 годах — по 1,26 млн евро в год.

Господдержка будет составлять до 50% общей стоимости, но не более 2,5 млн евро для одного местного самоуправления.

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