На строительство арендных домов государство потратит в 2020 году 3,6 млн

Государство в следующем году поддержит строительство арендных домов — инвестиции в жилищный фонд местных самоуправлений составят 3,65 млн евро, а еще через год на эти цели будет выделено 9,4 млн евро, пишет rus.err.ee.
Цель программы создания арендных домов, принятой в 2017 году, заключалась в том, чтобы подчеркнуть необходимость строительства квартир в небольших районах в сотрудничестве между государством и местными органами власти, с тем чтобы предприятия могли сдавать их в аренду для привлечения новых сотрудников.
В проекте государственного бюджета на строительство арендных домов в следующем году запланировано 3,647 млн евро, в 2021 году — 9,389 млн евро, в 2022 и 2023 годах — по 1,26 млн евро в год.
Господдержка будет составлять до 50% общей стоимости, но не более 2,5 млн евро для одного местного самоуправления.
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Муртазалиев: Не честно будет на таком уровне просить квартиру