На старт, внимание, марш! Сегодня начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1 и B2, потребность в которых наиболее велика. Курсы будут проводиться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в его районе Ахтме. В Таллинне откроется 23, в Нарве — 10, в Йыхви — четыре, в Ахтме — два, в Силламяэ — два, в Кохтла-Ярве — два, в Тарту — два и в Пярну — один курс обучения.

”При регистрации можно выбрать подходящие курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице фонда”, — пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Чтобы регистрация прошла гладко, советуем также предварительно ознакомиться на нашем сайте с правилами регистрации и там же пройти тест на знание языка”, — добавила Яна Тонди.

Благодаря выделенному Министерством культуры дополнительному финансированию обучения эстонского языка Фонд интеграции проведет в этом году регистрацию на курсы помимо января также и в марте и августе, когда будет предложено еще до 4000 учебных мест на уровни A1-C1.