На создание единой сети банкоматов потребуется несколько лет

Председатель правления Банковского союза Эрки Килу сообщил ERR, что в переговорах участвуют банковские союзы Латвии и Литвы, чтобы единая сеть банкоматов покрывала все банки Балтии.

"Только по окончании переговоров можно будет приступить к конкретному проекту. Он будет очень объемным и может затянуться на два-три года", — сказал Килу.

По его словам, в первую очередь нужно наметить принципы сотрудничества и бизнес-модель. Помимо этого необходимо решить, будет ли целесообразно для поддержания единой сети нанять поставщика услуги или этим будут заниматься сами банки.

Ранее идею создания единой сети не поддержал Swedbank. но осенью прошлого года Килу сообщил, что соглашение было достигнуто со всеми банками.