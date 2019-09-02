02.09.2019, 13:40

На снижение объема промышленной продукции повлияли энергетика и горнодобывающая промышленность


rus.delfi.ee
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Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия производили в июле на 5% меньше продукции, чем в этот же месяце прошлого года. Производство увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось как в энергетике, так и горнодобывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с июлем 2018 года на 2% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объем производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых промышленных отраслей снизилось производство строительных материалов и электрооборудования.

На внешний рынок в июле продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 7% и на внутренний рынок — на 13%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в июле в промышленности произведено на 3% меньше продукции, чем в июне, в обрабатывающей промышленности снижение составило 1%.

Производство электроэнергии в сравнении с июлем прошлого года уменьшилось на 61%, а производство тепла выросло на 2%.

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