На снижение объема промышленной продукции повлияли энергетика и горнодобывающая промышленность

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с июлем 2018 года на 2% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объем производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых промышленных отраслей снизилось производство строительных материалов и электрооборудования.

На внешний рынок в июле продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 7% и на внутренний рынок — на 13%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в июле в промышленности произведено на 3% меньше продукции, чем в июне, в обрабатывающей промышленности снижение составило 1%.

Производство электроэнергии в сравнении с июлем прошлого года уменьшилось на 61%, а производство тепла выросло на 2%.