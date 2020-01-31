На снижение объема промышленного производства более всего повлияли энергетика и горнодобывающая промышленность

В обрабатывающей промышленности объём произведенной в прошлом году продукции превысил уровень 2018 года в 11 видах деятельности из 23. Среди наиболее весомых отраслей уменьшилось производство в деревообработке, изготовлении изделий из металла и электрооборудования. Рост наблюдался в производстве продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования.

В прошлом году на внешний рынок было продано 67% от всей продукции обрабатывающей промышленности. В годовом сравнении экспорт увеличился на 3%, а продажи на внутренний рынок уменьшились на 1%.

В декабре объём произведенной промышленной продукции уменьшился по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 10%, в том числе в обрабатывающей промышленности — на 6%. В сравнении с декабрем прошлого года производство электричества уменьшилось на 38% и тепла — на 14%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в декабре в промышленности произведено по сравнению с ноябрем на 2% меньше продукции и в обрабатывающей промышленности — на 1%.

Изменение индекса объёма промышленной продукции и его тенденция, январь 2009 — декабрь 2019 (2015 = 100)

Источник: Департамент статистики

Изменение индекса объёма промышленной продукции, декабрь 2019 (в процентах)

Источник: Департамент статистики

* Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.

** Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам. Рассчитывается только для сравнения с тем же месяцем прошлого года.