На следующей неделе в Таллинн зайдут первые круизные лайнеры

Aidaaura прибудет в Таллинн в понедельник, а Aidacara - во вторник, пробудут они в столице Эстонии один день.

Целью захода будет пополнение запасов и бункеровка. На борту теплоходов находятся только экипажи.

Немецкая круизная компания Aida Cruises оперирует 13 судами, первых после коронакризиса пассажиров три лайнера Aidaperla, Aidamar и Aidabluна на борт возьмут в начале августа.

А первый после коронакризиса лайнер с туристами в Эстонию зайдет на Сааремаа. Теплоход судовладельческой компании Tallink Victoria I с финскими туристами на борту ошвартуется там 28 июля.