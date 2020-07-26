На следующей неделе в Таллинн зайдут первые круизные лайнеры

В понедельник и вторник в Таллиннском пассажирском порту будут стоять круизные лайнеры Aidaaura и Aidacara, правда туристов на борту этих судов не будет.
Aidaaura прибудет в Таллинн в понедельник, а Aidacara - во вторник, пробудут они в столице Эстонии один день.
Целью захода будет пополнение запасов и бункеровка. На борту теплоходов находятся только экипажи.
Немецкая круизная компания Aida Cruises оперирует 13 судами, первых после коронакризиса пассажиров три лайнера Aidaperla, Aidamar и Aidabluна на борт возьмут в начале августа.
А первый после коронакризиса лайнер с туристами в Эстонию зайдет на Сааремаа. Теплоход судовладельческой компании Tallink Victoria I с финскими туристами на борту ошвартуется там 28 июля.
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