На шаг ближе: проект закона о пенсионное реформе направлен на первое чтение

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, перевод второй пенсионной ступени на добровольную основу нельзя одобрить ни в каком виде, так как в будущем из-за этого пенсии сократятся. ”На это указывают все анализы и оценки экспертов. Помимо этого, возможны расхождения с Конституцией, на которые указывали как правоведы, так и Министерство юстиции и Министерство социальных дел. Законопроект также составлен с упущениями — он полностью игнорирует хорошие традиции законотворчества и нормативную технику”, — сказала Лаури.

Законопроект призван внести изменения в регулирование второй ступени пенсионного страхования. Это расширит возможности выбора пользователей пенсионного страхования. Наиболее важные поправки, которые вносит законопроект: люди получат право решать, накапливать ли пенсию с помощью второй ступени пенсионного страхования или нет, — это право получат как те, кто уже присоединился ко второй ступени к моменту вступления закона в силу, так и те, кто этого еще не сделал; помимо накопления средств посредством пенсионного фонда, после вступления закона в силу появится возможность для накопления средств посредством инвестиционного счета; появится возможность на определенных условиях использовать средства, накопленные посредством второй ступени, до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый человек сможет самостоятельно решить, как именно использовать накопленные средства.

Основная часть изменений вступит в силу в 2021 году. Для применения изменений необходимо модернизировать ряд ИТ-систем, обслуживающих вторую ступень пенсионного страхования, а также принять ряд других вспомогательных мер в 2020 г.

В заседании комиссии принял участие министр финансов Мартин Хельме.

Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (реформа обязательной накопительной пенсии) (108 SE) пройдет на пленарном заседании 2 декабря.