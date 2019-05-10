На сайте Налогового департамента во время подачи деклараций произошло несколько сбоев. Что делать?

Один из читателей Delfil пишет, что 03.05-08.05 является очень важным периодом для бухгалтеров, так как 10 мая — срок подачи деклараций о выплатах зарплат. Однако ни 9, ни 10 в онлайн среду департамента невозможно было зайти — высвечивалось сообщение об ограничении доступа в связи с большим количеством пользователей.

Налогово-таможенный департамент сообщил Delfi, что на данный момент департамент уже разрешил все проблемы, но сохранились сбои при попытке зайти в систему с помощью ID-карты и Mobiil-ID. Департамент отмечает, что эти сбои сейчас возникают по всей Эстонии, и они не могут с этим ничего поделать — "это просто плохое стечение обстоятельств".

Однако не стоит унывать, так как налоговый департамент понимающе относится к возникшим проблемам, поэтому дает дополнительное время для подачи деклараций. Департамент отмечает, что при возможности налоги лучше оплатить в течение сегодняшнего дня, а декларацию уже подать позже.

Услуги ID-карт и Mobiil-ID предоставляет SK ID Solutions, на чьей домашней странице указано, что они уже восстанавливаются, но до сих пор возникают небольшие сбои.

Тем, кто до сих пор не может попасть в e-maksuamet, департамент советует очисть кэш (cache) браузера и перезапустить его. Кроме того, для входа в онлайн-среду надо вручную вбивать адрес сайта, а не использовать сохраненную ссылку.