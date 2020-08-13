13.08.2020, 09:10

На рынок выходят новые электросамокаты, которые будут находиться на полностью автоматической парковочной станции


EST
На рынок выходят новые электросамокаты, которые будут находиться на полностью автоматической парковочной станции
Kiur Kaasik

Компания Bikeep, которая обслуживает безопасные парковки велосипедов, открывает в понедельник в сотрудничестве с отелем Park Inn by Radisson Meriton прокат электросамокатов. Парковочная станция будет находиться перед гостиницей.

Новые самокаты предназначены в основном для постояльцев гостиницы, но при желании их использовать могут все желающие. Прокат отличается от других фирм, предлагающих аренду самокатов: если человек берет самокат перед отелем, то ему нужно будет вернуть его на то же самое место - на закрываемую парковочную станцию Bikeep.

Речь идет о первом в Эстонии отеле, который предлагает возможность арендовать электросамокат прямо перед своими дверями. Станция также и заряжает транспортные средства.

Аренда идет через приложение Bikeep, стартовый взнос отсутствует, каждая минута стоит 15 евроцентов. Так как приложение предусматривает платежи с карточки, то клиент должен быть старше 18 лет. Если клиент зашел, например, в музей, то он может в приложении поставить поездку на паузу, чтобы счет не рос в то время, когда самокат не используется.

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