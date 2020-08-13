На рынок выходят новые электросамокаты, которые будут находиться на полностью автоматической парковочной станции

Новые самокаты предназначены в основном для постояльцев гостиницы, но при желании их использовать могут все желающие. Прокат отличается от других фирм, предлагающих аренду самокатов: если человек берет самокат перед отелем, то ему нужно будет вернуть его на то же самое место - на закрываемую парковочную станцию Bikeep.

Речь идет о первом в Эстонии отеле, который предлагает возможность арендовать электросамокат прямо перед своими дверями. Станция также и заряжает транспортные средства.

Аренда идет через приложение Bikeep, стартовый взнос отсутствует, каждая минута стоит 15 евроцентов. Так как приложение предусматривает платежи с карточки, то клиент должен быть старше 18 лет. Если клиент зашел, например, в музей, то он может в приложении поставить поездку на паузу, чтобы счет не рос в то время, когда самокат не используется.