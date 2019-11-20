На Рождество магазины Maxima работают по сокращенному графику, а 1 января будут закрыты

«Для нас очень важно, чтобы во время праздников все наши работники смогли как можно больше времени провести со своими семьями и близкими», – рассказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. «Чтобы предоставить это время нашим сотрудникам, мы сократили время работы магазинов на весь период рождественских праздников, 1 января 2020 года все магазины Maxima будут закрыты, а у работников будет общий выходной», – добавил Эдвинас Волкас.

Maxima продолжает свою традицию, и 1 января все магазины будут закрыты уже третий год подряд.

В период рождественских праздников большая часть магазинов Maxima будет работать по сокращенному графику: 24 декабря магазины по всей Эстонии будут открыты до 19:00, 25 декабря с 10:00 до 20:00, а 31 декабря магазины будут работать с 8:00 до 20:00. Во второй день рождественских праздников, 26 декабря, магазины Maxima будут открыты с 9:00 до 22:00.

Maxima Eesti является крупнейшим в Эстонии частным предприятием, в котором работают 3700 человек и в сеть розничных магазинов которого входят 82 магазина.