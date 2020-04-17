17.04.2020, 08:15

На решение технических вопросов пенсионной реформы выделено 500 000 евро

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Foto on illustreerivFoto: Mana Kaasik

Правительство решило выделить сфере Министерства социальных дел на покрытие расходов, связанных с реформой второй пенсионной ступени, 500 000 евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Технические расходы следующего года, связанные с реформой второй ступени, следует запланировать уже в бюджете 2021 года.

Реформа второй ступени, которая, согласно принятому Рийгикогу закону, вступит в силу в 2021 года, меняет систему начисления пенсий. Поэтому необходимо начать техническую подготовку к ней и в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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