На решение технических вопросов пенсионной реформы выделено 500 000 евро

Правительство решило выделить сфере Министерства социальных дел на покрытие расходов, связанных с реформой второй пенсионной ступени, 500 000 евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Технические расходы следующего года, связанные с реформой второй ступени, следует запланировать уже в бюджете 2021 года.
Реформа второй ступени, которая, согласно принятому Рийгикогу закону, вступит в силу в 2021 года, меняет систему начисления пенсий. Поэтому необходимо начать техническую подготовку к ней и в сфере информационно-коммуникационных технологий.
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