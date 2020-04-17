На решение технических вопросов пенсионной реформой выделено 500 000 евро
Правительство решило выделить сфере Министерства социальных дел на покрытие расходов, связанных с реформой второй пенсионной ступени, 500 000 евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.
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