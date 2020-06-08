08.06.2020, 14:30

На пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки


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На пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки
Naaits puuris

Зоозащитники в лице MTÜ Loomus сообщили, что согласно подтверждению со стороны Министерства сельской жизни и контрольному рейду Ветеринарно-продовольственного департамента, на пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки.

Также ведомства сообщили организации в ответ на ее запрос, что норковую ферму Neitla временно лишили лицензии.

Член правления Loomus Регли Йохансон отметила, что пушные фермы изжили себя во всем мире, спрос маленький и потребителям эта продукция больше не нужна.

”Я рада, наконец, подтвердить, основываясь на проверенных фактах, что в Эстонии сегодня нет ни одной норковой фермы”, — сказала она.

В 2016 году на пушных фермах Эстонии насчитывалось около 130 000 американских норок.

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