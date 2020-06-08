На пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки
Зоозащитники в лице MTÜ Loomus сообщили, что согласно подтверждению со стороны Министерства сельской жизни и контрольному рейду Ветеринарно-продовольственного департамента, на пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки.
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