На пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки

Также ведомства сообщили организации в ответ на ее запрос, что норковую ферму Neitla временно лишили лицензии.

Член правления Loomus Регли Йохансон отметила, что пушные фермы изжили себя во всем мире, спрос маленький и потребителям эта продукция больше не нужна.

”Я рада, наконец, подтвердить, основываясь на проверенных фактах, что в Эстонии сегодня нет ни одной норковой фермы”, — сказала она.

В 2016 году на пушных фермах Эстонии насчитывалось около 130 000 американских норок.