Зоозащитники в лице MTÜ Loomus сообщили, что согласно подтверждению со стороны Министерства сельской жизни и контрольному рейду Ветеринарно-продовольственного департамента, на пушных фермах Эстонии не осталось ни одной норки.
Также ведомства сообщили организации в ответ на ее запрос, что норковую ферму Neitla временно лишили лицензии.
Член правления Loomus Регли Йохансон отметила, что пушные фермы изжили себя во всем мире, спрос маленький и потребителям эта продукция больше не нужна.
”Я рада, наконец, подтвердить, основываясь на проверенных фактах, что в Эстонии сегодня нет ни одной норковой фермы”, — сказала она.
В 2016 году на пушных фермах Эстонии насчитывалось около 130 000 американских норок.
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