На прошлой неделе в качестве безработных зарегистрировались 2377 человек

На прошлой неделе (06.04.2020 – 12.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 2377 человек. Если сравнить это с тем же периодом прошлого года, то регистрация в качестве безработных значительно выше, но в то же время численность новых безработных, которые зарегистрировались на прошлой неделе, почти на 36% меньше, чем на первой неделе апреля, когда в качестве безработных зарегистрировались 3709 человек. Статистику зарегистрированной безработицы по дням можно смотреть ЗДЕСЬ. Данные можно фильтровать по уездам и по местным самоуправлениям.

С момента введения чрезвычайного положения в качестве безработных зарегистрировались 11 198 человек, и зарегистрированная безработица выросла на 22%. Больше всего новых безработных с начала введения чрезвычайного положения добавилось из секторов торговли и обслуживания клиентов, строительства и общепита, размещения и организации мероприятий.

Зарегистрированная безработица на прошлой неделе росла практически во всех уездах, исключение составил уезд Хийумаа.

статистика

На прошлой неделе уведомлений о коллективных сокращениях было подано существенно меньше, чем на прошлых неделях. На прошлой неделе о коллективных сокращениях сообщили 6 учреждений (неделю раннее 22), по первоначальной информации которых планируется сократить 79 работников (неделю ранее 540 работников). Также по сравнению с позапрошлой неделей, на прошлой неделе было подано меньше заявлений о возмещениях по сокращению, и численность назначенных возмещений по сокращению снизилась.

На первой неделе подачи ходатайств о компенсации заработной платы, заявления подали 4301 учреждение, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы в общей сложности на 25 624 работников. Первые выплаты Касса по безработице сделала 8 апреля. На прошлой неделе компенсации были назначены 22 876 работникам из 3907 учреждений. Общий размер назначенных компенсаций заработной платы составил 19 047 086 евро.

Компенсация заработной платы выплачивается каждый рабочий день. Список предприятий, ходатайства которых были удовлетворены, можно посмотреть на сайте Кассы по безработице. Список будет обновляться каждый понедельник.