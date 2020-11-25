На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!

Просевшее здание — это настоящий кошмар. К счастью, создана технология, способная решить эту проблему. Различные возможности существовали и раньше, но они требовали много времени и мешали повседневной жизни.

В Тарту при помощи Uretek был стабилизирован и выровнен даже покосившийся памятник Пирогову.

Разработанная компанией Uretek технология вывела поднятие просевшей почвы на совершенно новый уровень. Их уникальный геополимер поможет быстро решить проблему просевших строений.

Головная боль — просевшие дома, построенные во время ”бума”



”Много проблем возникает с домами, построенными во время ”бума” в 2007–2008 годах”, — отметил директор Uretek Baltic Роман Рейнер-Латышев. Основная причина заключается в грунте, который не был надлежащим образом уплотнен. Сейчас жильцы домов сталкиваются с проблемами: проседающий фундамент, полы и инфраструктура.

”Появившаяся между половицей и полом щель уже свидетельствует о проблеме”, — пояснил Рейнер-Латышев, по его словам, любая щель в полу указывает на сдвиг или смещение конструкций. В таком случае следует сразу обратиться к специалисту. Чем дальше, тем больше будет урон. В качестве примера Рейнер-Латышев привел одно жилое здание, пол которого со временем просел на 4 сантиметра. В результате в некоторых квартирах стены разошлись посередине так, что из спальни видно гостиную.

Что делать?



Разработанная компанией Uretek технология поможет с легкостью решить эти проблемы.

Результат будет постоянным. По словам Рейнера-Латышева, все начинается с материала — геополимера. В результате примерно 45 лет работы компания создала уникальную смесь геополимерных смол, способность которых к набуханию можно использовать для улучшения несущей способности грунтов, находящихся в основании строения. Материал настолько прочный, что он не разрушается ни в воде, ни под действием химикатов, ни со временем. Поэтому неудивительно, что во всем мире он высоко ценится при уплотнении грунта при строительстве дамб и мостов. Геополимер позволяет уплотнять грунт на глубину до 13 метров. ”Для клиентов процесс стал очень удобным. Мы можем уплотнять грунт не поднимая полы. Даже мебель не нужно переставлять”, — рассказал Рейнер-Латышев. Геополимер вводится в грунт. Для этого сверлятся отверстия диаметром 12–15 мм. В помещениях отверстие выполняется сквозь паркет, если же пол покрыт плиткой, то при возможности — на месте швов. Вначале заполняются все пустоты, и затем грунт начинает уплотняться. В завершении геополимер поднимается вверх. Поэтому, если работы выполняются на улице, то можно заодно выгнать из почвы лишнюю воду.

Нет смысла пытаться самим



Работа с геополимером требует определенных навыков. Чтобы в грунт было введен оптимальный объем материала, вся работа должна происходить с определенным интервалом. Ошибки потом уже не исправить. Весь процесс контролируется при помощи лазеров.

Просевшее здание поднимают и стабилизируют. Во многих случаях проседание почвы приводит к значительному смещению конструкций строения. Поэтому помимо уплотнения почвы следует поднять и стабилизировать само строение (или полы). При выравнивании и стабилизации полов складских помещений даже не нужно выносить стеллажи с разложенным на них товаром. Для достижения лучшего результата нагрузка на поднимаемый грунт даже необходима. То есть, весь вес, который обычно на этом месте находится, даже должен оставаться там в течение всего процесса. Рейнер-Латышев отметил, что технология была принята очень хорошо, и за 2,5 года компания помогла избавиться от проблем на нескольких сотнях объектов.

Подробнее: uretek.ee