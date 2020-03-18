На польской границе эстонские грузовики стоят сутками. А там лекарства и предметы первой необходимости

Фуры, везущие в Эстонию лекарства и другие товары первой необходимости, по нескольку суток простаивают на польско-немецкой границе. Водители жалуются на сверхмедленный контроль, в результате чего очередь на переход границы растягивается до трех дней. Сотни водителей из стран Балтии вынуждены проводить это время в кабинах в антисанитарных условиях.

"Эта ситуация и поведение польских властей, препятствующая работе общего европейского рынка, неприемлема. Передам эту обеспокоенность коллегам в Европарламенте, Еврокомиссии и Европейском совете. Надеюсь, что правительство Эстонии вместе с другими странами ЕС предпримет шаги для быстрого улучшения ситуации", - сказал евродепутат Урмас Паэт.

У МИДа три решения

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что министерство занимается этой ситуацией. "Три вещи. Мы командировали нашего человека в Варшаву для общения с польскими чиновниками, чтобы пограничники улучшили пропускные возможности. Это критический вопрос в межгосударственных отношениях. Работаем с балтийскими коллегами, чтобы Польша организовала транспортный коридор. Правительство также решило в качестве экстренной меры в сотрудничестве с Tallink запустить судоходную линию, чтобы большие грузовые автомобили могли двигаться", - сказал министр.