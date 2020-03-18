18.03.2020, 19:16

На польской границе эстонские грузовики стоят сутками. А там лекарства и предметы первой необходимости

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Организована паромная линия!
EST 4
На польской границе эстонские грузовики стоят сутками. А там лекарства и предметы первой необходимости
Очередь на польско-немецкой границеReuters/Scanpix

Водители грузовых автомобилей пишут, что уже несколько суток парализовано движение грузов по трассе Via Baltica, потому что на польской границе не в состоянии быстро проверять фуры.

Фуры, везущие в Эстонию лекарства и другие товары первой необходимости, по нескольку суток простаивают на польско-немецкой границе. Водители жалуются на сверхмедленный контроль, в результате чего очередь на переход границы растягивается до трех дней. Сотни водителей из стран Балтии вынуждены проводить это время в кабинах в антисанитарных условиях.

"Эта ситуация и поведение польских властей, препятствующая работе общего европейского рынка, неприемлема. Передам эту обеспокоенность коллегам в Европарламенте, Еврокомиссии и Европейском совете. Надеюсь, что правительство Эстонии вместе с другими странами ЕС предпримет шаги для быстрого улучшения ситуации", - сказал евродепутат Урмас Паэт.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что министерство занимается этой ситуацией. "Три вещи. Мы командировали нашего человека в Варшаву для общения с польскими чиновниками, чтобы пограничники улучшили пропускные возможности. Это критический вопрос в межгосударственных отношениях. Работаем с балтийскими коллегами, чтобы Польша организовала транспортный коридор. Правительство также решило в качестве экстренной меры в сотрудничестве с Tallink запустить судоходную линию, чтобы большие грузовые автомобили могли двигаться", - сказал министр.

Для разгрузки транспортной пробки будет направлено судно и организована регулярная линия, предварительно сроком на один месяц. В первый рейс теплоход из Таллинна в немецкий Засниц выйдет в четверг в 18 часов. За месяц будет совершено 15 рейсов туда-обратно между портами Засниц и Палдиски.

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