На полках Maxima появится целый ряд новых готовых к употреблению продуктов, в том числе веганских блюд

Калласпоолик пояснила, что обновление ассортимента проходит постепенно, а наиболее популярные продукты собственного бренда обязательно останутся в продаже.

”Мы расширяем компетенции своих технологов, что даст возможность еще больше вкладываться в развитие продукции. Таким образом мы сможем удивлять покупателей новыми и эксклюзивными вкусами и все больше учитывать их предпочтения и стиль жизни. Из новых модных продуктов в нашем ассортименте появятся, например, киш, гратен и известные по итальянской кухне ньокки”. Тенденции движутся в том направлении, чтобы предлагать как можно более здоровый и сезонный ассортимент. ”Например, на весенне-летний период в ассортименте мы увеличили долю легких салатов, заправленных соусом винегрет”.

Кроме этого, в ассортимент продуктов бренда Maxima ”Качество мастеров” были добавлены наборы для завтрака, которые стали логичным продолжением обедов по доступной цене, которые появились в ассортименте в феврале.

”Качество мастеров” Maxima продается в магазинах Maxima X, XX и XXX по всей Эстонии.

Факты об ассортименте ”Качества мастеров”:

• Цель собственной марки ”Качества мастеров” состоит в том, чтобы предлагать клиентам готовые к употреблению продукты, которые становятся все более натуральными, у них улучшается вкус, качество, и они напоминают домашнюю еду.

• К развитию ассортимента привлечены пищевые технологи, которые помогают создавать более качественные и инновационные вкусы. В обновленном ассортименте есть новые эксклюзивные и трендовые продукты, например, киш, ньокки и гратен.

• Все блюда приготовлены на месте вручную, они не содержат консервантов.

• Тенденции указывают на то, что вместо салатов, продающихся из-за прилавка на развес, клиенты все чаще предпочитают покупать упакованные салаты. Поэтому многие виды популярных салатов теперь можно купить и в запакованном виде (например, салат с баклажанами, суши-салат и др.).

• В Maxima самый большой выбор тортов в Эстонии Розничная сеть начала первой в Эстонии продавать торты по ломтикам.

• Maxima предлагает недорогие и вкусные наборы для завтрака и обеда. Наборы для завтрака и обеда продаются в магазинах Maxima по всей Эстонии. В столице их также можно удобно приобрести в онлайн-магазине Barbora.

• Обновлен также ассортимент продуктов на праздничный стол от собственной марки Maxima. Торты специально декорированы, а салаты разложены по мискам, поэтому их можно сразу выставлять на стол. Ассортимент не обошелся и без блюд с закусками. Хиты праздничного стола 2019 года: из закусок это рулеты из ветчины, а из салатов — оливье.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. В этом году исполняется 15 лет работы Maxima в Эстонии. В сеть входит 80 магазинов, из которых 56 это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX.

В 2015 году сеть розничной торговли Maxima первой в Эстонии открыла интернет-магазин продуктовых товаров и товаров первой необходимости e-Maxima, который осенью 2018 года получил новый дизайн и название Barbora. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 170 000 человек. В розничную сеть входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает примерно 3 700 человек.