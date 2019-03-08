На подачу заявки участника показа мод ERKI осталась всего пара дней

После окончания отборочного тура жюри ERKI примут решение какие коллекции попадут на подиум 25 мая.

Главный редактор и креативный директор веб-журнала Häppening, а также признанный руководитель дизайнерского бюро Fraktal Кайса Тооминг, является одной из членов компитентного жюри. Кайса выделяет важность ERKI в мире Эстонской моды: "В моем представлении показ мод ERKI одно из самых знаменательных модных мероприятий страны. В первую очередь потому, что шоу всегда демонстрирует смелые решения, и многие Эстонские модельеры начинали именно с подиума ERKI. Также показ символизирует что-то большее, чем презентацию свежих трендов и идей данного сезона — он поддерживает возможность развития наших дизайнеров."

Что же ожидает опытное жюри от конкурсантов ERKI в этом году? "Надеюсь встретить неожиданные сюрпризы!" говорит Кайса.

Эскизы созданных коллекций принимаются до 11 марта 17:00. Работы должны быть предъявлены вахтеру Эстонской художественной академии или отправлены по почте на тот же адрес Пыхья пст, 7.

Ознакомься с регламентом и дополнительной информацией можно здесь.