На платформе Taxify появилась более низкая ценовая категория

К классу Basic относятся четырехместные автомобили; чуть меньшие по размеру транспортные средства или машины более старшего возраста по сравнению со стандартной категорией Taxify.

По словам исполнительного директора Taxify в Эстонии Алексея Колесникова, новый ценовой класс появился с целью предложить таллиннцам выгодные цены на транспортные услуги. ”Для многих людей не важно, как выглядит автомобиль или каким материалом обит салон. Зато для клиента, чувствительного к цене, существует большая разница заплатит он за поездку из Ыйсмяэ в центр города 6€ или 4.95€”, — говорит он.

Плата за начало поездки в категории Basic составляет 99 центов, цена за километр — 35 центов, после 10-го километра — 55 центов. Стоимость времени ожидания — 10 центов за минуту. Минимальная плата за поездку составляет 2 евро. В общей сложности, стоимость поездки на автомобилях этой категории должна быть на 10 — 20% дешевле, чем в обычной категории Taxify. У машины, которая относится к категории Basic, должно быть, по крайней мере, четыре двери и места, по крайней мере, для трех пассажиров помимо водителя. Поэтому данная категория подойдет для одного пассажира или небольших компаний.

К категории Basic могут относится небольшие автомобили (например, Honda Jazz) и такие модели, которые не могут оказывать транспортные услуги в категории Taxify (например, Citroen Berlingo или Volkswagen Caddy). Если по стандартам Taxify автомобиль должен быть выпущен, по крайней мере, в 2005 году, то в категории Basic допускаются автомобили не старше 2000 года. У всех транспортных средств должен быть действующий техосмотр. Кроме этого, все автомобили проходят визуальную проверку в офисе Taxify на предмет соответствия всем стандартам.