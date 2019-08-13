На пенсии, пособия по инвалидности и семейные пособия у государства ушла огромная сумма

Департамент социального страхования выплатил более чем 343 600 пенсионерам пенсий на более чем 481 млн евро. Более 162 300 семей получили более 141,6 млн евро пособий и около 158 000 человек получили более 15,1 млн евро пособий, связанных с недостатком здоровья.

Более всего компенсаций и пособий было выплачено в Харьюмаа (более 263 млн евро). Далее идут Ида-Вирумаа с более чем 72,2 млн и Тартумаа с 69,9 млн евро.

После апрельской индексации пенсий и их роста из государственной казны в месяц стало уходить в среднем на 12 млн евро больше по сравнению с цифрами первого квартала.

В течение всего первого полугодия департамент выплатил в качестве пособий около 1,25 млрд евро.