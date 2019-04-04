04.04.2019, 17:20

На одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла

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rus.delfi.ee
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Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir Sapožnin
Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir SapožninFoto: Karin Kaljuläte

В одной из шести производящих яйца ферм DAVA Foods Estonia, продающих продукцию под брендом Eggo, в результате регулярной проверки была обнаружена бактерия сальмонелла. Проба была взята из куриного помета от 19 марта.

Для попадания бактерии в яйца может пройти до нескольких недель, поэтому строгий контроль помог предотвратить это, до того как яйца были заражены. Дополнительный контроль на наличие бактерии в яйцах дал отрицательные результаты.

Поэтому потребителям, к счастью, не стоит волноваться, так как с фермы, где была обнаружена бактерия, после получения пробы яйца не вывозились и не поступали в продажу.

Вдобавок были взяты пробы и на других пяти фермах DAVA Foods Estonia, чтобы удостовериться в отсутствии сальмонеллы и там.

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