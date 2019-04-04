На одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла

Для попадания бактерии в яйца может пройти до нескольких недель, поэтому строгий контроль помог предотвратить это, до того как яйца были заражены. Дополнительный контроль на наличие бактерии в яйцах дал отрицательные результаты.

Поэтому потребителям, к счастью, не стоит волноваться, так как с фермы, где была обнаружена бактерия, после получения пробы яйца не вывозились и не поступали в продажу.

Вдобавок были взяты пробы и на других пяти фермах DAVA Foods Estonia, чтобы удостовериться в отсутствии сальмонеллы и там.