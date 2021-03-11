11.03.2021, 13:46

На новых вебинарах Кассы по безработице можно получить ответы на вопросы, связанные с сокращением


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KontorFoto: Mana Kaasik

До сегодняшнего дня специалисты Кассы по безработице в основном консультировали людей в случае коллективного сокращения и в сотрудничестве с работодателем, теперь касса хочет донести эту информацию до большего числа работников.

С 25 марта запускаются новые вебинары, где можно будет получить помощь, рекомендации и ответы на вопросы, связанные с сокращением. В трудные времена у людей много вопросов и страх перед будущим. Так как в связи с коронавирусом нужно ограничить передвижение и встречи, то новый семинар будет проходить в интернете.

Вебинар ”Что делать, если меня сократят” будет проходить 4 раза в месяц, 2 на эстонском языке и 2 на русском языке. На семинаре будут рассмотрены темы, которые больше всего приносят людям головную боль и вызывают вопросы: возмещения, пособия, услуги, поиск работы и др. На консультирование приглашаются все, кто получил уведомление о сокращении или информацию о том, что работодатель планирует их сократить. Количество участников неограниченно, но необходима предварительная регистрация.

Дополнительная информация о вебинаре на сайте Кассы по безработице.

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