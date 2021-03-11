На новых вебинарах Кассы по безработице можно получить ответы на вопросы, связанные с сокращением

С 25 марта запускаются новые вебинары, где можно будет получить помощь, рекомендации и ответы на вопросы, связанные с сокращением. В трудные времена у людей много вопросов и страх перед будущим. Так как в связи с коронавирусом нужно ограничить передвижение и встречи, то новый семинар будет проходить в интернете.

Вебинар ”Что делать, если меня сократят” будет проходить 4 раза в месяц, 2 на эстонском языке и 2 на русском языке. На семинаре будут рассмотрены темы, которые больше всего приносят людям головную боль и вызывают вопросы: возмещения, пособия, услуги, поиск работы и др. На консультирование приглашаются все, кто получил уведомление о сокращении или информацию о том, что работодатель планирует их сократить. Количество участников неограниченно, но необходима предварительная регистрация.

Дополнительная информация о вебинаре на сайте Кассы по безработице.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!