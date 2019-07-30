30.07.2019, 19:10

На новых автобусах Lux Express размещены изображения городов Прибалтики и Финляндии


rus.delfi.ee
EST
На новых автобусах Lux Express размещены изображения городов Прибалтики и Финляндии
Lux Express

Lux Express Group вывела на маршруты между Санкт-Петербургом и странами Балтийского региона три новых автобуса Scania Irizar i6. На каждом из них размещены изображения городов, куда они направляются, — Таллинн, Хельсинки и Рига.

Общая стоимость трех автобусов, которые произведены на испанском заводе Irizar, составила более 100 млн рублей. Перевозчик их приобрел в рамках программы обновления автопарка и расширения числа рейсов на направлениях в Таллин и Хельсинки.

Scania Irizar i6 — самые длинные среди автобусов этого класса — почти 15 метров. В салоне новых автобусов появились системы крепления детских кресел Isofix, они располагаются на местах около окна со 2-го по 7-й ряды на стороне водителя. Также увеличено расстояние между сидениями на последнем ряду. Кроме того, перевозчик установил более новые медиа-сервер и роутеры, позволяющие увеличить надежность и стабильность работы персональных мультимедийных устройств и сети Wi-Fi. По правому и левому бортам автобусов в местах багажных отделений и средней двери теперь расположена LED-подсветка.

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