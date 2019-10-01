На неделе предпринимательства можно получить бесплатные советы

На неделе предпринимательства, которая начинается на следующей неделе, KredEx Krediidikindlustus поделится рекомендациями о том, как правильно организовать экспорт и исключить связанные с ним риски.
В рамках недели предпринимательства как у начинающих, так и у опытных предпринимателей, а также и у всех желающих будет возможность принять участие в бесплатном семинаре по экспорту, чтобы получить больше информации и советов об организации надежного и свободного от рисков бизнеса за границей.
В ходе семинара специалисты KredEx Krediidikindlustus расскажут подробнее о тематике экспорта и приведут полезные примеры.
”На семинаре мы обсудим те основные вопросы, которые возникают как у начинающих, так и у опытных экспортеров — например, как распознать недобросовестного покупателя и что делать с длительными сроками оплаты счетов. Также мы поделимся советами о том, как застраховать поступление денег за продукцию продавцу и обсудим насколько, например, безопасен экспорт в Северные страны”, — пояснил член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк.
На семинаре ”Экспорт… где мои деньги?” поделятся полезными советами, которые базируются на опыте сотрудничества KredEx Krediidikindlustus с сотнями местных экспортеров, которые работают в общей сложности в 57 странах. Помимо рекомендаций по заземлению экспортных рисков, страховое общество также поделится советами по части роста экспорта и конкурентоспособности. Также страховое общество предложит поддержку предприятиям, которые только начинают заниматься экспортными сделками.
Советы начинающим и малым экспортерам можно услышать на бесплатном семинаре, который состоится 8 октября с 9.30 до 10.30 в зале Bolero 1 Центра конференций Sokos Hotel Viru (Площадь Виру, 4). На мероприятие можно зарегистрироваться до Х октября по адресу: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/
KredEx Krediidikindlustus является единственным местным страховым обществом Эстонии, занимающимся страхованием кредитных рисков, которое предлагает предприятиям возможность страховать свой бизнес от ущерба вследствие неоплаты выставленных счетов. За время своей деятельности KredEx Krediidikindlustus застраховало оборот эстонских предприятий, связанный с 100 государствами на сумму более 4 млрд евро.
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