На неделе предпринимательства можно получить бесплатные советы

В рамках недели предпринимательства как у начинающих, так и у опытных предпринимателей, а также и у всех желающих будет возможность принять участие в бесплатном семинаре по экспорту, чтобы получить больше информации и советов об организации надежного и свободного от рисков бизнеса за границей.

В ходе семинара специалисты KredEx Krediidikindlustus расскажут подробнее о тематике экспорта и приведут полезные примеры.

”На семинаре мы обсудим те основные вопросы, которые возникают как у начинающих, так и у опытных экспортеров — например, как распознать недобросовестного покупателя и что делать с длительными сроками оплаты счетов. Также мы поделимся советами о том, как застраховать поступление денег за продукцию продавцу и обсудим насколько, например, безопасен экспорт в Северные страны”, — пояснил член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк.

На семинаре ”Экспорт… где мои деньги?” поделятся полезными советами, которые базируются на опыте сотрудничества KredEx Krediidikindlustus с сотнями местных экспортеров, которые работают в общей сложности в 57 странах. Помимо рекомендаций по заземлению экспортных рисков, страховое общество также поделится советами по части роста экспорта и конкурентоспособности. Также страховое общество предложит поддержку предприятиям, которые только начинают заниматься экспортными сделками.

Советы начинающим и малым экспортерам можно услышать на бесплатном семинаре, который состоится 8 октября с 9.30 до 10.30 в зале Bolero 1 Центра конференций Sokos Hotel Viru (Площадь Виру, 4). На мероприятие можно зарегистрироваться до Х октября по адресу: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/