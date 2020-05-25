На минувшей неделе о коллективных сокращениях сообщили спа-центр, сеть магазинов и швейная фабрика

По информации Кассы по безработице, на минувшей неделе сообщили о коллективных сокращениях три предприятия, на которых работу могут потерять 52 человека.
Одной из них является работающая в Хаапсалу компания HEAL, более известная под наименованием Fra Mare Thalasso SPA. Причиной сокращения названо уменьшение объема деятельности в связи с закрытием SPA в связи с эпидемией коронавируса. Планируется сократить 26 человек. В конце марта в фирме работал 91 сотрудник.
О сокращении 17 человек сообщила компания OÜ VitoBaltic, которая занималась продажей мужской и женской одежды в магазинах под названием META. 8 мая предприятие подало в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве. По состоянию на конец марта в компании работало 27 человек.
О планируемом сокращении 9 человек Кассу по безработице известило швейное производство OÜ Tremela (Йыхви), выпускающее одежду для мужчин, женщин и детей. По состоянию на 31 марта там работали 12 человек.
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