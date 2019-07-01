На месте Золитудской трагедии в Риге эстонская фирма построит жилой дом, активисты против

Впредь каждая из сторон будет отвечать за свою часть собственности и им не надо будет согласовывать свои действия. Prana property отвечает за многоэтажный дом и подземную стоянку под ним, а Рижская дума за территорию около дома и часть подземной стоянки.

Эстонское предприятие обязалось обеспечить приведение в порядок части земли, которая не застроена и физически отделить её от остальной территории. Рижская дума за свои средства снесет часть подземной стоянки и организует полноценное место памяти погибшим, а так же сквер.

Руководитель ответственного комитета Олег Буров (ЧСР) отметил, что обе стороны долгое время пытались найти компромисс. В итоге они сошлись на том, что жилой дом останется, но на первом этаже дома будет стоянка, а не торговые места, как этого хотел девелопер.

По словам Бурова, это решение устроило общество ”Золитуде. 21.11”.

Руководитель общества ”Золитуде 21.11” Регина Лочмеле-Лунёва (”Согласие”) опровергла слова Бурова. Она заявила, что все члены общества на собрании 17 мая проголосовали за снос здания. Лочмеле-Лунёва считает, что Буров должен взять ответственность за решение комитета, а общество в ближайшее созовет заседание правления, чтобы решить, какими будут их дальнейшие действия.

Окончательное решение должна принять Рижская дума. По плану, конкурс смет на мемориальное место будет объявлен в следующем году.

21 ноября 2013 года в Золитуде рухнула крыша магазина Maxima. Погибли 54 человека.